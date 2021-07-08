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Жизнь

В Барнауле откачали двух «нариков», чуть не умерших прямо на крыльце магазина

6 июля сотрудникам «скорой помощи» пришлось проводить реанимационные действия возле магазина «Мария-Ра» в Центральном районе Барнаула. Двое мужчин потеряли сознание прямо на крыльце супермаркета. Их третий приятель сообщил гражданам, что они могли получить передозировку наркотиками.

Наркотики.
Наркотики.
22.rosgvard.ru

В УМВД Барнаула ИА «Банкфакс» факт случившегося подтвердили.

По данным правоохранителей, одного из мужчин увезли в медицинское учреждение для оказания дальнейшей помощи. Второй довольно быстро пришел в себя, и его забрали в отдел полиции.

Там на мужчину составили протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Ему грозит наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Решение по второму нарушителю будет принято после того, как его здоровью ничего не будет угрожать.

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