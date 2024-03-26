26 марта
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Жизнь

В Барнауле отключат холодную воду из-за плановых работ

В связи с проведением плановых работ в Октябрьском районе будет отключено холодное водоснабжение, сообщает Росводоканал Барнаул.

Питьевая вода, холодна вода.
Питьевая вода, холодна вода.
unsplash.com

Холодное водоснабжение будет отключено с 22 часов 26 марта до 6 часов 27 марта.

Адреса по которым будет отключена холодная вода:

  • ул. Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 9а, 9в, 17, 23, 25, 26, 26в, 27а, 28, 34, 38а, 42, 44, 46, 70, 72, 74, 80,
  • пр. Гужтранспортный, 6, 8, 10, 79-155,
  • ул. Гужтранспортная, 2, 3б, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109,
  • ул. Декабристов, 6а,
  • пр. Тальменский, 5, 5а, 8а, 8б, 10, 12, 19, 19а,
  • ул. Лесокирзаводская, 1, 5, 8-78, 13-53, 41-49,
  • ул. Маяковского, 4, 4б, 6, 16, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 20-102, 27, 27а, 37-47,
  • пр. Тупиковый, 3-57,
  • ул. 1-ая Степная, 4, 5, 33-45, 6-12, 22-46,
  • ул. 2-ая Степная, 3-51, 8-72,
  • ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24,
  • ул. Рубцовская, 2-162, 47-198, 10а, 10б, 10в, 12, 103
  • ул. Степанова, 7, 15,
  • ул. Зеленая Поляна, 8-64, 13-77,
  • ул. Заборная, 2-38, 3-51,
  • ул. Северная, 35-73, 34-70,
  • ул. Красноярская, 2-78, 22, 119а, 227
  • ул. Понтонный мост,2в, 55а, 4-208, 3-211,
  • ул. Новостройка, 2-24,
  • пер. Непроходной, 2-22, 1-21,
  • ул. Ткацкая, 63а,
  • ул. Северо-Западная, 1в, 2в,
  • пр. Приобский, 1, 3, 21-33,
  • ул. Приобская, 4-12, 1-11,
  • ул. Пугачева, 19-21, 20-36, 72-76,
  • ул. Лазо, 16-24,
  • ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83,
  • ул. Депутатская, 2-22, 1-23,
  • ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно изменили схему движения общественного транспорта.

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