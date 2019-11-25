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Жизнь

В Барнауле отключат отопление в 17 домах в связи с ремонтом сети

26 ноября специалисты Барнаульской теплосетевой компании отремонтируют сеть на ул. Советской Армии, сообщили в компании.

Отопительный сезон.
Отопительный сезон.
pixabay.com

Без горячей воды и отопления с 10:00 до 15:00 окажутся жители 17 домов на ул. Микронная, Антона Петрова и пр. Коммунаров.

«Это необходимо для устранения повреждения и замены изношенного трубопровода отопления на участке в районе дома 54А на ул. Советской Армии», — объяснили в СГК.

Коммунальщики заменят 4 метра внутриквартального трубопровода диаметром 200 мм. На месте уже все подготовлено для проведения работ.

Ограничение подачи ресурса коснется домов по адресам:

  • ул.Микронная, 137,
  • А.Петрова, 65, 67, 69, 69б, 63,
  • пр. Коммунаров, 120В, 120Е, 120к1, к2, к3, 122А, 122Б, 124А, 126А, 125А, 127А
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