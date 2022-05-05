В Барнауле отключили горячую воду в двух районах из-за двойной аварии на теплосети

Отключение связано с повреждением трубопроводов на двух участках теплосети.
«Специалисты уже проводят работы по устранению», — подчеркнули в СГК.
Всего под отключение попали 43 жилых дома, три медучреждения, пять детских садов, две школы и два административных здания.
Сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны, в СГК пообещали сообщить об этом позднее.
Дома, попавшие под отключение
|
Улица
|
Номер дома
|
ул. Солнечная Поляна
|
49
|
ул. Солнечная Поляна
|
53
|
ул. Энтузиастов
|
36
|
ул. Энтузиастов
|
40
|
ул. Солнечная Поляна
|
39
|
ул. Солнечная Поляна
|
41
|
ул. Солнечная Поляна
|
43
|
ул. Энтузиастов
|
38
|
ул. Солнечная Поляна
|
51
|
ул. Энтузиастов
|
30г
|
ул. Солнечная Поляна
|
45
|
ул. Энтузиастов
|
30
|
ул. Энтузиастов
|
32
|
ул. Солнечная Поляна
|
37
|
ул. Энтузиастов
|
28б
|
ул. Энтузиастов
|
34а
|
ул. Солнечная Поляна
|
35
|
ул. Энтузиастов
|
34
|
ул. Солнечная Поляна
|
35г
|
ул. Энтузиастов
|
36
|
ул. Энтузиастов
|
34
|
ул. Солнечная Поляна
|
55
|
ул. Энтузиастов
|
42
|
Улица
|
Номер дома
|
ул. Профинтерна
|
48
|
ул. Профинтерна
|
44а
|
ул. Профинтерна
|
38
|
пр-кт. Комсомольский
|
103
|
ул. Сизова
|
26
|
проезд. 9 Мая
|
5
|
проезд. 9 Мая
|
7а
|
пр-кт. Калинина
|
12
|
ул. Профинтерна
|
42
|
ул. Профинтерна
|
52
|
ул. Сизова
|
28
|
ул. Профинтерна
|
42а
|
ул. Сизова
|
24а
|
проезд. 9 Мая
|
7
|
проезд. 9 Мая
|
10
|
ул. Профинтерна
|
40а
|
ул. Профинтерна
|
50
|
ул. Сизова
|
22а
|
пр-кт. Комсомольский
|
109
|
пр-кт. Комсомольский
|
107
|
пр-кт. Калинина
|
10
|
проезд. 9 Мая
|
9
|
пр-кт. Комсомольский
|
99а
|
ул. Профинтерна
|
38а
|
проезд. 9 Мая
|
6
|
проезд. 9 Мая
|
5а
|
пр-кт. Калинина
|
14
|
пр-кт. Комсомольский
|
130
|
ул. Профинтерна
|
44б
|
ул. Профинтерна
|
40
|
ул. Профинтерна
|
46
|
ул. Профинтерна
|
44
|
проезд. 9 Мая
|
3
|
ул. Сизова
|
22
|
ул. Профинтерна
|
46а
|
пр-кт. Комсомольский
|
128а