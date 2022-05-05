5 мая
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Жизнь

В Барнауле отключили горячую воду в двух районах из-за двойной аварии на теплосети

Утром 5 мая у части жителей Индустриального и Октябрьского районов ограничили подачу горячего водоснабжения, сообщает в своем Telegram-канале СГК.

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы.
Анна Зайкова.

Отключение связано с повреждением трубопроводов на двух участках теплосети.

«Специалисты уже проводят работы по устранению», — подчеркнули в СГК.

Всего под отключение попали 43 жилых дома, три медучреждения, пять детских садов, две школы и два административных здания.

Сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны, в СГК пообещали сообщить об этом позднее.

Дома, попавшие под отключение

Дома, попавшие под отключение

Улица

Номер дома

ул. Солнечная Поляна

49

ул. Солнечная Поляна

53

ул. Энтузиастов

36

ул. Энтузиастов

40

ул. Солнечная Поляна

39

ул. Солнечная Поляна

41

ул. Солнечная Поляна

43

ул. Энтузиастов

38

ул. Солнечная Поляна

51

ул. Энтузиастов

30г

ул. Солнечная Поляна

45

ул. Энтузиастов

30

ул. Энтузиастов

32

ул. Солнечная Поляна

37

ул. Энтузиастов

28б

ул. Энтузиастов

34а

ул. Солнечная Поляна

35

ул. Энтузиастов

34

ул. Солнечная Поляна

35г

ул. Энтузиастов

36

ул. Энтузиастов

34

ул. Солнечная Поляна

55

ул. Энтузиастов

42

Улица

Номер дома

ул. Профинтерна

48

ул. Профинтерна

44а

ул. Профинтерна

38

пр-кт. Комсомольский

103

ул. Сизова

26

проезд. 9 Мая

5

проезд. 9 Мая

пр-кт. Калинина

12

ул. Профинтерна

42

ул. Профинтерна

52

ул. Сизова

28

ул. Профинтерна

42а

ул. Сизова

24а

проезд. 9 Мая

7

проезд. 9 Мая

10

ул. Профинтерна

40а

ул. Профинтерна

50

ул. Сизова

22а

пр-кт. Комсомольский

109

пр-кт. Комсомольский

107

пр-кт. Калинина

10

проезд. 9 Мая

9

пр-кт. Комсомольский

99а

ул. Профинтерна

38а

проезд. 9 Мая

6

проезд. 9 Мая

пр-кт. Калинина

14

пр-кт. Комсомольский

130

ул. Профинтерна

44б

ул. Профинтерна

40

ул. Профинтерна

46

ул. Профинтерна

44

проезд. 9 Мая

3

ул. Сизова

22

ул. Профинтерна

46а

пр-кт. Комсомольский

128а

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