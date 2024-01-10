10 января
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Жизнь

В Барнауле отключили холодную воду. Адреса

Коммунальную аварию устраняют на ул. Челюскинцев, сообщает Росводоканал Барнаула.

Вода течет из водопроводного крана.
Вода течет из водопроводного крана.
Фото: ru.freepik.com, автор user3802032.

Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам:

  • ул. Челюскинцев, 90, 92, 102;
  • ул. Молодежная, 156-170, 143-149, 168а, 172, 172а, 172а/1, 172/1, 172/3, 172/4;
  • ул. Шевченко,160, пер. Магнитный, 68-78, 69-77;
  • ул. Победная, 122-138, 181-199, 179, 185, 203, 203/2, 203а, 203б, 203в, 203г, 203д, 203е;
  • пр. Полюсный, 75-91, 81, 83, 89;

Также с 10:00 до 00:00 часов перекроют движение транспорта по четной стороне ул. Челюскинцев от ул. Молодежной до ул. Победной.

Ранее в барнаульской двухэтажке не было холодной воды несколько дней.

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