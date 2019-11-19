В Барнауле открылась почта Деда Мороза

Строительная компания « Союз » предлагает барнаульцам поучаствовать в творческом конкурсе и написать письмо Деду Морозу. Кроме того, можно прийти в офис компании, рассказать стихотворение и получить подарок.

Творческий конкурс «Почта Деда Мороза «Союза» предназначен для детей и родителей. Чтобы участвовать в нем, нужно написать доброе письмо главному новогоднему волшебнику. Приз — это то самое желание, которое ребенок озвучит в письме.

Письмо Деду Морозу нужно опустить в почтовый ящик по адресам Энтузиастов, 51-а (офис продаж ЖК «Новая высота») или Взлетная, 99 (офис продаж ЖК «Времена года»). В послании нужно указать фамилию, имя и номер телефона. Дед Мороз от «Союза» исполнит 10 самых креативных желаний.

И это еще не все. Можно не только написать Деду Морозу «Союза», но и увидеться с ним лично. С 13 по 28 декабря он будет ждать маленьких барнаульцев в офисе компании (Энтузиастов, 51-а). Каждую пятницу (с 13:00 до 19:00) и субботу (с 11:00 до 15:00) можно прийти, прочитать стихотворение или спеть песню и получить подарок.

Организатор конкурса: ООО «СЗ ИСК «Союз». Срок проведения конкурса: с 1 ноября по 20 декабря 2019 года включительно. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь. Проектные декларации на сайте www.isk-soyuz.ru