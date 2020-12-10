В Барнауле открыли аллею Алексея Скурлатова

Аллея в центре Барнаула на ул. Профинтерна от пр-та Калинина до пр-та Комсомольского теперь носит имя Алексея Скурлатова. Такое решение приняла мэрия по инииативе Общероссийского народного фронта. Широкого обсуждения с горожанами этого вопроса не было.

Может быть, барнаульцы и не стали бы возражать против того, что городская аллея (даже не улица) теперь носит имя прославленного земляка, участника Великой Отечественной войны и прототипа памятника воину-освободителю Алеше в болгарском городе Пловдив.

Алексей Скурлатов родился и вырос в Косихинском районе Алтайского края. Последние годы жизни он провел в родной Налобихе. Он ушел на фронт в сентябре 1941 года. Служил в 217-й танковой бригаде, 234-м артиллерийском полку, участвовал в Курской битве, дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946-го. Фронтовик был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Умер Алексей Скурлатов 3 ноября 2013 года.

Предложение общественников увековечить память Скурлатова мэрия Барнаула провела через решение культурологической комиссии 22 октября. А еще весной на аллее установили стелу Алексею Скурлатову.