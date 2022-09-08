11 сентября
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Жизнь

В Барнауле открыли магазин брендовой одежды «Армия России»

Вечером 2 сентября на ул. Мало-Тобольская, 32 состоялось торжественное открытие магазина «Армия России».

Открытие магазина брендовой одежды "Армия России" в Барнауле.
Открытие магазина брендовой одежды "Армия России" в Барнауле.
Анна Зайкова.

В стране это уже 38 торговая точка. Одежду и сувениры военной тематики продают от Калининграда до Курильских островов. Ранее барнаульцы могли купить вещи только в интернете или в магазине в Новосибирске.

Бренд «Армия России» известен минималистичными футболками и толстовками с традиционно-военными слоганами. Например, «Честь имею», «Миру быть», «Гордость страны».

Министерство обороны Российской Федерации передало «Военторг» право на использование знака «Армия России».

Открытие магазина брендовой одежды &quot;Армия России&quot; в Барнауле.
Открытие магазина брендовой одежды «Армия России» в Барнауле.
Анна Зайкова.

Линейка одежды «Армия России» рассчитана на людей с подвижным образом жизни. В магазине много футболок, спортивных штанов, толстовок. Кроме того, женщины могут выбрать себе платье или бомбер в стиле «милитари», а мужчины — одеться в черную кожаную куртку с армейскими логотипами.

Кроме того, в магазине продаются детские вещи. В Барнауле первыми покупателями стали родители — они купили ребенку игрушечный танк.

Из сувениров можно найти «партизанский паек». В состав такого «блюда» входит тушенка, галеты, перловая каша, повидло и сухари.

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