В Барнауле открыли магазин брендовой одежды «Армия России»

В стране это уже 38 торговая точка. Одежду и сувениры военной тематики продают от Калининграда до Курильских островов. Ранее барнаульцы могли купить вещи только в интернете или в магазине в Новосибирске.

Бренд «Армия России» известен минималистичными футболками и толстовками с традиционно-военными слоганами. Например, «Честь имею», «Миру быть», «Гордость страны».

Министерство обороны Российской Федерации передало «Военторг» право на использование знака «Армия России».

Открытие магазина брендовой одежды «Армия России» в Барнауле. Анна Зайкова.

Линейка одежды «Армия России» рассчитана на людей с подвижным образом жизни. В магазине много футболок, спортивных штанов, толстовок. Кроме того, женщины могут выбрать себе платье или бомбер в стиле «милитари», а мужчины — одеться в черную кожаную куртку с армейскими логотипами.

Кроме того, в магазине продаются детские вещи. В Барнауле первыми покупателями стали родители — они купили ребенку игрушечный танк.

Из сувениров можно найти «партизанский паек». В состав такого «блюда» входит тушенка, галеты, перловая каша, повидло и сухари.