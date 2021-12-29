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Жизнь

В Барнауле открыли новогодний городок с оленятами и огромным светящимся сердцем

В Барнауле приглашают посетить новогодний городок на площади Мира, где открыли каток и установили праздничные скульптуры, сообщает мэрия города.

Новогодний городок на площади Мира в Барнауле.
Новогодний городок на площади Мира в Барнауле.
barnaul.org.

Главную новогоднюю площадку Ленинского района украсили 12-метровая ель, семь ледовых фигур и восемь светодиодных конструкций.

Также гостей городка встречают ледовые Дед Мороз, Снегурочка, дракон, лебеди и символ 2022 года — тигр.

«Эти и другие фигуры выполнены с внутренней подсветкой, чем особенно привлекают внимание детворы», — рассказали в мэрии.

«Барнаульцы могут сфотографироваться в окружении оленят, везущих карету с игрушками, и светодиодной елью, рядом с огромным светящимся сердцем, загадать желание, пройдя под новогодней аркой в виде часового циферблата», — подчеркнули в сообщении.

Для желающих активно отдохнуть на праздничной площадке работает ледовый каток.

Также новые элементы появились в оформлении района. Например, праздничные фигурки в виде елки с олененком украсили пересечения улиц Антона Петрова и 2-ой Северо-Западной, Малахова и Советской Армии.

Ранее в Барнауле открыли главный новогодний городок на площади Сахарова, где посетителям предложили еду, эмоции и сувениры

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