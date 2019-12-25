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Жизнь

В Барнауле открылся новый каток

В сквере им. Германа Титова на Потоке заработал каток, сообщили в администрации.

Каток в сквере им. Титова.
Каток в сквере им. Титова.
barnaul.org

Ледовая площадка освещается в темное время суток и украшен праздничной иллюминацией. Есть теплая раздевалка.

Прокат коньков стоит 100 рублей в час, со своими коньками — 50 рублей в день. Каток работает ежедневно с 11:00 до 21:00.

Напомним, в Октябрьском районе работают катки по адресам:

  • ул.40 лет Октября, 33а (хоккейная коробка «Маяк»),
  • ул. Воровского, 110 (футбольное поле),
  • ул. Бульвар 9 января, 29а (стадион «Клевченя»),
  • пр-кт Ленина, 152 д (парк «Экстрим»),
  • ул.1-я Западная, 55 («Полимер»).
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