В Барнауле открылся новый каток

Ледовая площадка освещается в темное время суток и украшен праздничной иллюминацией. Есть теплая раздевалка.
Прокат коньков стоит 100 рублей в час, со своими коньками — 50 рублей в день. Каток работает ежедневно с 11:00 до 21:00.
Напомним, в Октябрьском районе работают катки по адресам:
- ул.40 лет Октября, 33а (хоккейная коробка «Маяк»),
- ул. Воровского, 110 (футбольное поле),
- ул. Бульвар 9 января, 29а (стадион «Клевченя»),
- пр-кт Ленина, 152 д (парк «Экстрим»),
- ул.1-я Западная, 55 («Полимер»).