В Барнауле открылся новый современный диагностический центр «Хеликс»

В Барнауле открылся второй диагностический центр Лабораторной службы «Хеликс» . Он находится по адресу ул. Антона Петрова, 221 г/3 , микрорайон Невский. В новом центре можно пройти лабораторную диагностику, провести ультразвуковое исследование, получить консультацию высококвалифицированных специалистов.

Лабораторная служба «Хеликс» обеспечивает клиентам высокое качество сервиса. «Хеликс» предлагает более 1,5 тысячи различных исследований — от стандартных клинических и биохимических до сложных генетических, иммунологических и микробиологических.

В центре выполняется диагностика инфекционных заболеваний (в том числе панель тестов «TORCH-антитела» — выявление иммуноглобулинов класса М и G к токсоплазме, вирусу герпеса, краснухи и цитомегаловирусу), лекарственный мониторинг, обнаружение генетических рисков и предрасположенностей к развитию заболеваний, оценка уровня липопротеинов, холестерола, триглицеридов и расчет коэффициента атерогенности (липидограмма), исследование гормонального фона.

В новом диагностическом центре Лабораторной службы «Хеликс» ведут прием опытные врачи-диагносты (в числе которых кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категории), проводятся различные виды ультразвуковых исследований, включая аппаратную диагностику сердца, сосудов, щитовидной железы, органов малого таза и т. д.

Лабораторная служба «Хеликс» старается сделать диагностику международного уровня доступнее для своих клиентов.

Каждый месяц центр на Антона Петрова предлагает пройти различные виды лабораторных исследований по выгодной цене, вводит новые акционные предложения. Скидки на многие услуги достигают 30%.

Диагностический центр Лабораторной службы «Хеликс». Анна Зайкова

В октябре в диагностическом центре Лабораторной службы «Хеликс» на ул. Антона Петрова можно оценить ключевые показатели здоровья по специальной цене — 990 рублей.*

В перечень акционных исследований входят тесты, позволяющие определить уровень основного гормона, регулирующего работу щитовидной железы, выявить дефицит витамина D, который может повлечь за собой развитие остеопороза и нарушение иммунитета, а также оценить риск развития таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз.

Еще один диагностический центр Лабораторной службы «Хеликс» в г. Барнауле расположен по адресу: ул. Сергея Ускова, 33.

Все анализы из диагностических центров Лабораторной службы «Хеликс» Алтайского края ежедневно исследуются в современной московской лаборатории (см. видео ниже).

* Акция действует с 01.10.19 по 31.10.19. Скидки по акции не суммируются с другими скидками и акциями. Подробную информацию об акции и услугах Лабораторной службы «Хеликс» уточняйте по телефону контакт-центра: 8−800−700−03−03 (звонки бесплатны для любого региона РФ) и на сайте helix.ru.

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