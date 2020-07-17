Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле открылся пункт бесплатной стерилизации животных

В приюте «Ласка» открылся пункт льготной стерилизации животных. Первую тысячу операций здесь сделают бесплатно. Остальные — с 50% скидкой. Заметим, что средняя рыночная стоимость этой операции — три тысячи рублей.

В Приюте "Ласка".
В Приюте "Ласка".
Артем Гуднев.

Пункт только открылся, но очередь на бесплатную стерилизацию расписана до декабря — заполнено уже 800 заявок. Средства на создание пункта приют получил по президентскому гранту, но содержать его будет сам.

Софья Куликова,
заведующая приютом «Ласка»:

Пока пункт работает только по заявкам, которые подали жители города. После того, как выполним все свои обязательства — закончим бесплатные операции, мы потом только начнем работать как льготный пункт и сможем стерилизовать и своих приютовских животных. Конечно, так намного удобнее и в целом обойдется намного дешевле, чем возить их в клиники.

Записать своего питомца на бесплатную стерилизацию можно здесь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость