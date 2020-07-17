В Барнауле открылся пункт бесплатной стерилизации животных

Пункт только открылся, но очередь на бесплатную стерилизацию расписана до декабря — заполнено уже 800 заявок. Средства на создание пункта приют получил по президентскому гранту, но содержать его будет сам.

Софья Куликова,

заведующая приютом «Ласка»:

Пока пункт работает только по заявкам, которые подали жители города. После того, как выполним все свои обязательства — закончим бесплатные операции, мы потом только начнем работать как льготный пункт и сможем стерилизовать и своих приютовских животных. Конечно, так намного удобнее и в целом обойдется намного дешевле, чем возить их в клиники.