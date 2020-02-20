В Барнауле открылся пункт проката костылей и колясок

Пункт появился на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Воспользоваться услугами могут все, кто частично утратили трудоспособность и нуждаются в средствах восстановления. Также в пункте помогут и людям с инвалидностью без учета возраста, в том числе детям с ограниченными возможностями.
На прокат можно взять оборудование для детей-инвалидов — опоры, которые помогают стоять, сидеть, ходить.
Представители благотворительного фонда «Старость в радость» безвозмездно передали в пункт многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, костыли, ходунки. Есть даже санитарно-гигиенические кресла.
Услугами проката воспользовались уже 43 семьи.
Средства реабилитации выдаются сроком от трех месяцев до одного года.