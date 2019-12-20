Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
160

В Барнауле откроется сказочная площадка с хаски

29 декабря в 12.00 по адресу улица Совхозная 30-б состоится открытие площадки «В гостях у хаски». Открытие пройдет в формате семейного праздника от главного Деда Мороза Алтайского края. Кроме того, гости события смогут сделать бесплатное фото с собаками и посетить необычную юрту.

В Барнауле откроется сказочная площадка с хаски
В Барнауле откроется сказочная площадка с хаски
CC0

Площадка будет работать до 1 марта. Здесь можно будет не только сфотографироваться с хаски, но и покататься — за отдельную плату.

Подробности здесь: instagram.com

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость