В Барнауле откроется сказочная площадка с хаски

Площадка будет работать до 1 марта. Здесь можно будет не только сфотографироваться с хаски, но и покататься — за отдельную плату.
Подробности здесь: instagram.com
29 декабря в 12.00 по адресу улица Совхозная 30-б состоится открытие площадки «В гостях у хаски». Открытие пройдет в формате семейного праздника от главного Деда Мороза Алтайского края. Кроме того, гости события смогут сделать бесплатное фото с собаками и посетить необычную юрту.
Площадка будет работать до 1 марта. Здесь можно будет не только сфотографироваться с хаски, но и покататься — за отдельную плату.
Подробности здесь: instagram.com
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