Большой благоустроенный каток откроют в Барнауле на Потоке

В барнаульском сквере имени Германа Титова с 15 декабря будет работать каток с прокатом коньков и раздевалкой, сообщает мэрия .

Решение приняли 15 ноября представители администраций города, Октябрьского района, «Горзеленхоза» и «Барнаулгорсвета» на выездном совещании в сквере.

Как показал опыт зимнего сезона 2016−2017 годов ледовая площадка в этом месте пользовалась спросом, но не была оборудована в полной мере: не было теплой раздевалки и проката коньков. В этом году эти сервисы появятся.

Пользоваться гардеробом можно будет бесплатно. Стоимость проката коньков составит 100 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 50 рублей в день.

Сквер освещается в темное время суток. А в ближайшее время его украсят праздничной иллюминацией.

Открытие катка запланировано на 15 декабря. Он будет работать ежедневно с 11.00 до 21.00.

Кроме этого, для жителей Потока будут функционировать две хоккейные коробки «Маяк» (ул.40 лет Октября, 33а) и «Полимер» (ул.1-я Западная, 55).

Напомним, что сегодня, 17 ноября, откроется каток в парке культуры и отдыха «Центральный».