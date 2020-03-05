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Жизнь

В Барнауле откроют пункт бесплатной стерилизации животных

В конце марта в Барнауле на базе приюта для животных «Ласка» откроется пункт бесплатной стерилизации животных, сообщает телеканал «Толк».

Собака.
Собака.
pixabay.com

Проект барнаульского приюта выиграл Президентский грант, что позволило им самостоятельно построить ветпункт и закупить необходимое оборудование. Трижды в неделю здесь планируют оперировать до 30 животных.

«Если животное не стерилизовано и при этом у него нет вязок и потомства, то это осложняет работу внутренних органов. У них в несколько раз чаще встречаются опухоли», — рассказала директор приюта Софья Куликова.

По ее мнению, проект «Только желанные щенки» поможет сократить количество бездомных животных.

Но в первую очередь пункт бесплатной стерилизации будет работать для домашних питомцев, поскольку кутята и котята чаще всего попадают на улицу именно из частных домов или со строительных площадок.

Уже сейчас записана очередь из 500 желающих простерилизовать своих питомцев. В первое время эта услуга будет бесплатной, после тысячной операции там установят льготные цены — 1250 рублей за кошку и 2500 рублей за собаку.

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