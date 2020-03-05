В Барнауле откроют пункт бесплатной стерилизации животных

Проект барнаульского приюта выиграл Президентский грант, что позволило им самостоятельно построить ветпункт и закупить необходимое оборудование. Трижды в неделю здесь планируют оперировать до 30 животных.
«Если животное не стерилизовано и при этом у него нет вязок и потомства, то это осложняет работу внутренних органов. У них в несколько раз чаще встречаются опухоли», — рассказала директор приюта Софья Куликова.
По ее мнению, проект «Только желанные щенки» поможет сократить количество бездомных животных.
Но в первую очередь пункт бесплатной стерилизации будет работать для домашних питомцев, поскольку кутята и котята чаще всего попадают на улицу именно из частных домов или со строительных площадок.
Уже сейчас записана очередь из 500 желающих простерилизовать своих питомцев. В первое время эта услуга будет бесплатной, после тысячной операции там установят льготные цены — 1250 рублей за кошку и 2500 рублей за собаку.