В Барнауле откроют пункты вакцинации на автовокзале и в крупных ТРЦ

14 июля в Барнауле начнут работу дополнительные пункты вакцинации, размещенные в торговых центрах и на автовокзале, сообщает мэрия города.

Пункты вакцинации открывают в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117) и на Барнаульском автовокзале (пл. Победы, 12).

Прививочные откроются 14 июля, в ТРЦ «Галактика» — 15 июля. Режим работы: с 10:00 до 20:00 часов ежедневно, включая выходные.

Предварительная запись не требуется. Вакцинацию будут проводить в порядке живой очереди.

«Каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Противопоказанием являются наличие симптомов ОРВИ и обострение хронических заболеваний. В таком случае в вакцинации будет отказано, но только временно — до полного выздоровления или улучшения состояния», — пояснили в региональном минздраве.

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.