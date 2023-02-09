9 февраля
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Жизнь

В Барнауле откроют выставку к 100-летию известного художника

В Барнауле 10 февраля откроют выставку «Люблю Сибирь мою…» к 100-летию заслуженного художника России, графика Андрея Вагина.

Работы Андрея Вагина.
Работы Андрея Вагина.
Андрей Вагин, http://kykolnik.lj.ru/

Особое внимание на выставке уделят редким линогравюрам, созданным вне серий. На выставке также будут рисунки, посвященные целине, городские и сельские пейзажи.

Впервые Андрей Вагин заявил о себе серией работ, которые показывают будни освоения целины и тружеников алтайских сел.

В 90-е художник создал большую комплексную серию линогравюр «Литературные места России».

Выставка продлится до 19 марта 2023 года.

Не так давно altapress.ru побывал на выставке художника Сергея Боженко и сделал фоторепортаж. На ней представили графические портреты.

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