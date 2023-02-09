В Барнауле откроют выставку к 100-летию известного художника

Особое внимание на выставке уделят редким линогравюрам, созданным вне серий. На выставке также будут рисунки, посвященные целине, городские и сельские пейзажи.
Впервые Андрей Вагин заявил о себе серией работ, которые показывают будни освоения целины и тружеников алтайских сел.
В 90-е художник создал большую комплексную серию линогравюр «Литературные места России».
Выставка продлится до 19 марта 2023 года.
Не так давно altapress.ru побывал на выставке художника Сергея Боженко и сделал фоторепортаж. На ней представили графические портреты.