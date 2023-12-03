3 декабря
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Жизнь

В Барнауле отменили вторую часть фестиваля "Алтайская зимовка"

Из-за штормового прогноза организаторы отменили вторую часть праздника "Алтайская зимовка".

Обновленный парк "Центральный".
Обновленный парк "Центральный".
Анна Зайкова

Празднование должно было состояться в Центральном парке Барнаула — там совсем недавно провели реконструкцию.

Планировалось, что в 14:00 "зимовка" началась бы с барабанного шоу и фестиваля горячих напитков. Но непогода внесла свои коррективы.

По прогнозам синоптиков, днем 3 декабря в Барнауле ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Идет умеренный и мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура плюсовая — до 4 градусов тепла.

Мера об отмене праздника — для безопасности посетителей парка, пишет "Алтайская правда". О новой дате проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.

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