Как прошло празднование 12-летия микрорайона «Дружный» в Барнауле

Как прошло мероприятие

Мероприятие было организовано компаниями «Жилищная инициатива» и «Спортивная инициатива», а также инициативной группой жителей микрорайона. В нем приняли участие свыше 40 расположенных здесь организаций.

Перед зрителями, которых собралось огромное количество — более 1,5 тыс. человек, выступили вокальные и спортивные коллективы, занимающиеся в квартале. Мастерицы из числа жительниц выставляли детскую одежду, кукол, украшения ручной работы. Спортклубы проводили мастер-классы.

Жителей поздравили председатель правления краевого центра физического развития «Спортивная инициатива» Максим Зырянов, директор школы №133 Иван Кайзер, директор УК «Коммунальная инициатива» Антон Гефнидер, а также активисты квартала.

Активисты квартала регулярно устраивают конкурсы, субботники, благотворительные акции, флешмобы по высадке фамильных деревьев и другие мероприятия.

Главные инициаторы

В текущем году свой юбилей отпраздновал и застройщик микрорайона — «Жилищной инициативе» (ЖИ) исполнилось 25 лет, это одна из крупнейших строительных организаций Алтайского края, на счету которой множество успешных проектов.

Свои жилые комплексы ЖИ, как правило, обеспечивает необходимыми социальными объектами. В частности, в «Дружном» компания возвела школу и детский сад. Жизнь в микрорайоне кипит, к настоящему времени в нем проживает около 7000 барнаульцев.

Жилищная инициатива не просто заложила основу для развития района, но и продолжает активно в нем участвовать, создавая необходимую инфраструктуру. Этот год особенно насыщен событиями. В частности, сдан участок дороги на ул. 65 лет Победы, в планах строительство других участков дорог.

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