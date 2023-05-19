В Барнауле отремонтируют пять сельских и поселковых дорог в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. Об этом сообщает мэрия города.

Отремонтируют следующие улицы:

улица Новая в поселке Пригородном,

улица Весенняя в поселке Научный городок,

улица Солнечная в поселке Березовка,

улица Ивкина (от дома №37 до дома №67),

улица Волжской в поселке Борзовая Заимка (вдоль реки Барнаулки).

На первых трех улицах положат асфальт, а на остальных уложат щебеночное покрытие. Работы на всех участках планируют закончить до конца лета 2023 года.

Стоимость работ составит более 17 млн рублей. Соответствующий контракт будет заключен с подрядной организацией «Севан».

В 2022 году за счет средств краевого бюджета обустроили тротуар по улице Научный Городок, отремонтировали дороги по улицам Луговая в поселке Березовка и Ивлева на станции Ползунова. Общая стоимость работ составила более 4 млн рублей.