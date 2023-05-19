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Жизнь

В Барнауле отремонтируют пять сельских и поселковых дорог

В Барнауле отремонтируют пять сельских и поселковых дорог в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. Об этом сообщает мэрия города.

Благоустройство дорог в Барнауле.
Благоустройство дорог в Барнауле.
barnaul.org

Отремонтируют следующие улицы:

  • улица Новая в поселке Пригородном,
  • улица Весенняя в поселке Научный городок,
  • улица Солнечная в поселке Березовка,
  • улица Ивкина (от дома №37 до дома №67),
  • улица Волжской в поселке Борзовая Заимка (вдоль реки Барнаулки).

На первых трех улицах положат асфальт, а на остальных уложат щебеночное покрытие. Работы на всех участках планируют закончить до конца лета 2023 года.

Стоимость работ составит более 17 млн рублей. Соответствующий контракт будет заключен с подрядной организацией «Севан».

В 2022 году за счет средств краевого бюджета обустроили тротуар по улице Научный Городок, отремонтировали дороги по улицам Луговая в поселке Березовка и Ивлева на станции Ползунова. Общая стоимость работ составила более 4 млн рублей.

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