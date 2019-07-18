В Барнауле отремонтируют старое здание проектного института под госархив

Из краевого бюджета выделено 200 млн рублей на реконструкцию здания, расположенного в Барнауле на улице 5-я Западная, 85а (Поток). Там организуют хранилища Государственного архива Алтайского края, передает ТАСС .

Здание для краевого архива приобретено в 2017 году за 107 млн рублей. Ранее в нем располагался проектный институт.

На реконструкцию помещений потребуется 200 млн рублей, сообщила заместитель начальника отдела по делам архивов Минкультуры региона Елена Кочалина. Деньги пойдут еще и на монтаж системы пожаротушения, оборудование для хранения документов, в том числе редких, и организацию рабочих мест. Это будет третье здание архива.

Параллельно с этим запускается портал, где можно будет получать документы в электронном виде. Для этого уже отсканировано порядка 4,5 млн образов, но это лишь 4% всех документов, хранящихся в Госархиве региона, уточнила замдиректора архива Елена Егорова.

Губернатор региона Виктор Томенко он поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края в 2020 году.