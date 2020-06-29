В Барнауле пенсионера МВД выселяют на улицу из рассыпающегося дома

Жителя Барнаула Александра Тарусина выселяют из квартиры, после того, как дом перевели в статус нежилого. Об этом он рассказал правозащитникам организации «Гражданский патруль. Мужчина рискует оказаться на улице без жилья.

Более 20 лет Александр Тарусин отслужил в органах внутренних дел и по ходатайству администрации получил квартиру в доме № 20 на ул. Петра Сухова. Дом принадлежит Алтайской академии гостеприимства.

Жилец исправно платил коммунальные платежи, но потом узнал, что дом переведен в статус нежилого. По решению суда оттуда нужно выселиться.

Пенсионер МВД уже давно стоит на очереди на получение квартиры, но получить ее не надеется.

«В то время как меня выселяют на улицу, в дом продолжают прописывать людей, имеющих другую недвижимость, при этом Академия не выселяет их, а меня, человека которому некуда идти, отправляют на улицу. Я неоднократно обращался в прокуратуру, администрацию, но не получил никаких объяснений», — рассказал Тарусин.

К дому проявила интерес строительная компания, которой необходимо выселить жильцов, чтобы получить разрешение на строительство, считает барнаулец.

Именно этим он объясняет, почему в доме прописываются незнакомые люди. Почему его самого выгоняют прочь, неизвестно.

«Гражданский патруль» обратился с запросом в Алтайскую академию гостеприимства с вопросом, на каком основании бывшего полицейского оставляют без жилья и будут ли ему предоставлять другую квартиру.

Игорь Берг,

руководитель отделения «Гражданского патруля» в Алтайском крае:

В настоящее время мы ждем ответа на запрос (от Алтайской академии гостеприимства), в дальнейшем мы намерены представлять интересы Александра Тарусина в суде. Мы считаем, это какой-то очень странный случай. Нам непонятно, почему даже сотрудники силовых структур оказываются незащищенными в борьбе за свои права.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края проверит расселение аварийных домов в Барнауле.