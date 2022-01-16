В Барнауле пенсионерка рискует потерять квартиру, на ремонт которой взяла кабальный кредит

Шумовой срочно понадобились деньги, чтобы закончить ремонт и въехать в свою квартиру в новостройке. Банки в выдаче кредита отказали — без объяснения причин.

Женщина обратилась к кредитным посредникам в Бюро, которые за отдельную плату подыскали вариант: занять деньги в кредитном кооперативе из Тюмени.

«380 тысяч рублей под 23% годовых. На руки, впрочем, женщине выдали только 315 тысяч, поскольку свой процент сняли и сам кооператив, и Бюро. Как рассказывает Татьяна Григорьевна, перед подписанием договора ее попросили захватить документы на недвижимость — для порядка. В итоге оказалось, что пенсионерка добровольно подписала договор ипотечного займа — под залог своей единственной квартиры. Да еще и под кабальные 46 с лишним процентов годовых», — рассказали в телесюжете.

Женщина за пять лет должна была выплатить почти миллион. Платила почти два года, но в 2020 году случилась пандемия — как работника категории 65+ отправили на самоизоляцию, в итоге лишили дохода.

После этого, как отмечается, женщина допустила вторую ошибку: обратилась к юристам, чтобы снизить платежи или взять кредитные каникулы.

«Обратилась к юристам — в Единый центр защиты. Каково же было удивление, когда среди „специалистов“ центра она встретила ту самую из Бюро финансовой помощи, которая и „помогала“ пенсионерке оформить кабальный заем. По нашей информации, сегодня девушка не работает в Барнауле, однако осталась на кадрах наших коллег, которые снимали сюжет по жалобе одного из клиентов Единого центра защиты <…> За деньги пенсионерки юридическая служба заключила с Татьяной Григорьевной договор на оказание юридических услуг. Тут же был составлен и подписан акт выполненных работ <…> Поступило предложение: надо, чтобы в отношении клиента было подано исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на квартиру. А уж затем, в ходе суда, можно подать ходатайство о снижении штрафных санкций», — сообщают «Вести Алтай».

После нескольких месяцев просрочки кооператив действительно подал в суд на пенсионерку. Никто из юристов не отправился в Тюмень представлять ее интересы.

Суд решил взыскать с Шумовой задолженность по договору ипотечного займа — 478 тыс. рублей, при этом обратить взыскание на принадлежащую Шумовой квартиру.

В итоге, как отметили в сюжете, после консультаций юристов пенсионерка оказалась в еще большей долговой яме. Кооператив предложил женщине погасить задолженность, в противном случае ее квартиру продадут с торгов.