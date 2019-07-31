В Барнауле переименовали остановку общественного транспорта

В соответствии с постановлением администрации города
Изменения коснутся двух автобусных остановок на проспекте Космонавтов и трамвайного кольца — конечной маршрута трамвая № 5. В ближайшее время здесь обновят аншлаги, размещенные на павильонах, а также изменят аудио-оповещение в общественном транспорте.
Отметим, остановка «Мясокомбинат» давно уже не отвечала своему прежнему названию — мясоперерабатывающее предприятие было ликвидировано в 2006 году.
Справка
Барнаульский молочный комбинат был запущен в 1978 году. Ежедневно предприятие перерабатывает свыше 700 тонн молока-сырья, выпуская более 200 наименований продукции, которая поставляется во все регионы Сибирского федерального округа, города Дальнего Востока.