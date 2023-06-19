19 июня
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Жизнь

В Барнауле перекроют аварийный участок дороги

До конца июня в связи с ремонтными работами будет изменена схема движения некоторого транспорта, сообщает официальный сайт города Барнаула.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Из-за ремонта трамвайных путей перекроют движение транспорта на переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Ремонтные работы будут вестись с 22:00 19 июня до 17:00 30 июня.

На это время изменится маршрут следующего транспорта:

  • №1 при движении от остановки «Спартак-2» до остановки «Балтийская крепость»: улица Петра Сухова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с улицей Германа Титова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
  • №32 при движении от остановки «п. Научный Городок» до остановки «пл. Победы»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
  • №41 при движении от остановки «ул. Солнечная Поляна» до остановки «ул. Партизанская (ул. Челюскинцев)»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.
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