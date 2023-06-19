В Барнауле перекроют аварийный участок дороги

Из-за ремонта трамвайных путей перекроют движение транспорта на переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Ремонтные работы будут вестись с 22:00 19 июня до 17:00 30 июня.
На это время изменится маршрут следующего транспорта:
- №1 при движении от остановки «Спартак-2» до остановки «Балтийская крепость»: улица Петра Сухова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с улицей Германа Титова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
- №32 при движении от остановки «п. Научный Городок» до остановки «пл. Победы»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения;
- №41 при движении от остановки «ул. Солнечная Поляна» до остановки «ул. Партизанская (ул. Челюскинцев)»: улица Эмилии Алексеевой – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова и улицы Петра Сухова – улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.