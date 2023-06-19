В Барнауле перекроют аварийный участок дороги

До конца июня в связи с ремонтными работами будет изменена схема движения некоторого транспорта, сообщает официальный сайт города Барнаула.

Из-за ремонта трамвайных путей перекроют движение транспорта на переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Ремонтные работы будут вестись с 22:00 19 июня до 17:00 30 июня.

На это время изменится маршрут следующего транспорта: