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Жизнь

МЧС обнаружило почти сотню нарушений в детских лагерях на Алтае

Госпожнадзор нашел около 80 нарушений требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. После трагедии в Хабаровском крае за пожарной безопасностью стали следить еще строже, а палаточные лагеря в крае и вовсе не будут больше существовать.

МЧС в детском лагере.
МЧС в детском лагере.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Во время приемки, еще весной, все нарушения устранены, отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Константин Илясов.

Во всех лагерях есть пожарные сигнализации, руководители прошли обучение пожарно-техническому минимуму. Все загородные оздоровительные лагеря находятся в зоне прикрытия подразделений пожарной охраны.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в Хабаровском крае в наши подчиненные подразделения 23 июля было направлено специальное указание о еженедельном посещении загородных лагерей и усилении профилактической работы», — сообщил Илясов.

В Алтайском крае в этот сезон было шесть палаточных лагерей, на данный момент все они благополучно завершили свою работу.

«Скорее всего, в таком формате отдых больше организовываться не будет, дети будут размещаться только в капитальных постройках, проверенных и принятых к эксплуатации», — подчеркнул Константин Илясов.

В Алтайском крае в 2019 году работают 874 детских оздоровительных лагеря различного вида, из которых 60 — загородные.

Что случилось в Хабаровском крае?

Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. По неофициальным данным, причиной возгорания могла стать повешенная на тепловую пушку в одной из палаток детская одежда.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

Четыре ребенка погибли.

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