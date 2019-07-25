МЧС обнаружило почти сотню нарушений в детских лагерях на Алтае

Во время приемки, еще весной, все нарушения устранены, отметил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Константин Илясов.
Во всех лагерях есть пожарные сигнализации, руководители прошли обучение пожарно-техническому минимуму. Все загородные оздоровительные лагеря находятся в зоне прикрытия подразделений пожарной охраны.
«В связи с чрезвычайной ситуацией в Хабаровском крае в наши подчиненные подразделения 23 июля было направлено специальное указание о еженедельном посещении загородных лагерей и усилении профилактической работы», — сообщил Илясов.
В Алтайском крае в этот сезон было шесть палаточных лагерей, на данный момент все они благополучно завершили свою работу.
«Скорее всего, в таком формате отдых больше организовываться не будет, дети будут размещаться только в капитальных постройках, проверенных и принятых к эксплуатации», — подчеркнул Константин Илясов.
В Алтайском крае в 2019 году работают 874 детских оздоровительных лагеря различного вида, из которых 60 — загородные.
Что случилось в Хабаровском крае?
Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. По неофициальным данным, причиной возгорания могла стать повешенная на тепловую пушку в одной из палаток детская одежда.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.
Четыре ребенка погибли.