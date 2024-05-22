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Жизнь

В Барнауле перекроют часть путепровода на участке «объездной дороги»

Часть путепровода на участке «объездной дороги» в Барнауле перекроют из-за ремонтных работ на шоссе Ленточный Бор. Об этом пишет администрация города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

В Барнауле начали ремонт путепровода на шоссе Ленточный Бор, сообщает сайт Минтранса Алтайского края. В связи с проведением работ, с 12:00 будет закрыта часть дороги путепровода, расположенного над железнодорожными путями на участке автомобильной дороги «Объездная дорога в обход Барнаула».

Движение будет осуществляться по второй половине проезжей части, по одной полосе в каждом направлении.

Ночью специалисты нанесли временную разметку, а сегодня устанавливают необходимые дорожные знаки. Затем рабочие снимут старое дорожное покрытие, уложат два слоя асфальтобетона и отремонтируют деформационные швы. Работы будут проводиться по полосам.

Все ремонтные работы планируют завершить в течение месяца. На выполнение работ выделено около 13 млн рублей.

Водителей просят заранее планировать время в пути с учетом ремонта путепровода.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на Чуйском тракте временно ограничат движение транспорта.

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