В Барнауле перекроют дорогу по ул. Микронной

На участке будут проведут работы по строительству канализационного коллектора.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать маршруты объезда заранее.
Ранее в Барнауле с 18 августа перекрыли движение на пр. Ленина.
С 18 сентября по 10 октября временно перекроют движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Микронной, сообщает администрация Барнаула.
На участке будут проведут работы по строительству канализационного коллектора.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать маршруты объезда заранее.
Ранее в Барнауле с 18 августа перекрыли движение на пр. Ленина.
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