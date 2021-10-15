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Жизнь

В Барнауле перекроют улицу Папанинцев для благоустройства после раскопок

В Барнауле для приведения в порядок дороги после ремонта теплосети перекроют часть улицы Папанинцев, сообщает мэрия города.

ул. Папанинцев.
ул. Папанинцев.
Олег Богданов

Перекроют движение на участке улицы Папанинцев — от дома № 172 до дома № 168.

«С 8 часов 16 октября до 6 утра 18 октября. В рамках благоустройства дорожного участка после проведения работ по ремонту тепловой сети», — уточнили в мэрии сроки и причину.

Также завершают благоустройство переулка Ядринцева, где восстанавливают дорогу.

Напомним, из-за ремонта теплосети с 20 июля и до конца сентября закрывали движение по всей ширине переулка в районе пересечения с улицей Папанинцев.

«С 18 октября движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по утвержденному маршруту», — добавили в мэрии.

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