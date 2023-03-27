Виктор Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот

В Барнауле построили дом для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья в рекордные сроки.

Десятиэтажный дом построила компания «Шотландия». Объект возведели в рекордные сроки: разрешение на строительство выдали в июне 2022 года, в эксплуатацию дом сдали в январе 2023 года.

В доме 72 квартиры, из которых 18 приобретено в собственность Алтайского края для передачи детям-сиротам. Еще 52 предусмотрены для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. В квартирах выполнена внутренняя отделка, есть сантехника и электроплиты.

«Программа рассчитана до 2025 года, но в 2021 году мы приняли решение поскорее ее провести в следующий этап. До конца 2023 года уже стоит задача перед городскими властями, и при поддержке края все работы будут выполнены. И вот таких счастливых, на мой взгляд, примеров будет много», — отметил Виктор Томенко.

С 2019 года расселено более 100 тыс. кв. м аварийного жилья на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Каменского и Мамонтовского районов. В новые квартиры смогли переехать почти 7 тыс. человек.

С 2019 года Алтайский край участвует в реализации федерального (регионального) проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году планируется досрочное завершение действующей программы и старт программы по расселению аварийного жилфонда, признанного после 1 января 2017 года.