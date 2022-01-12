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Жизнь

В Барнауле перевозчики повысили зарплату разбегающимся водителям

Барнаульские власти вновь обсудили с перевозчиками соблюдение графика работы общественного транспорта, сообщает мэрия города.

Барнаул зимой. Транспорт.
Барнаул зимой. Транспорт.
Анна Зайкова

Неисполнение графика движения обсудили с перевозчиками ООО «Фаэтон» и ИП Усольцев Н.Б., отвечающими за маршруты № 17, 24, 70 и 150.

Как отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, на части маршрутов отмечается положительная динамика выхода транспорта на линию.

«Однако общий анализ выполнения графика движения общественного транспорта остается неудовлетворительным», — подчеркнули в мэрии.

Перевозчики заявили, что причина в кадровом вопросе — обеспеченность водительским составом остается низкой, причем за последнее время на каждом из предприятий трудоустроили несколько человек.

Для решения проблемы перевозчики предоставляют жилье иногородним сотрудникам, повышают зарплату и не только, но это не позволяет в полной мере решить вопрос оттока кадров и привлечения новых.

Как отметил директор «Фаэтона» Владимир Заволокин, удалось на 10% увеличить выпуск автобусов на маршруте № 17, по остальным маршрутам ситуация находится на контроле.

Напомним, в конце 2021 года барнаульских автобусников пожурили в мэрии за срыв графиков.

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