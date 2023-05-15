В Барнауле питомец спас хозяина от пожара

15 мая на ул. Промышленной вспыхнули три частных дома и надворные постройки. Как рассказал хозяин питомца, он отдыхал дома после работы.

Неожиданно собака начала громко лаять, отчего мужчина проснулся. Он увидел, что крыша дома в огне. Тогда барнаулец взял документы и выбежал на улицу вместе с питомцем.

Во дворе он заметил, что крыша дома полностью горит, а всю территорию заволокло дымом. Пламя, по словам мужчины, надуло ветром от соседнего дома.

Ранее стало известно, какую жизнь ведут обитатели барнаульского зоопарка.