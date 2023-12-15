В Барнауле по дорогам течет вода.

По словам жителей, вода течет по проезжей части.
Отмечается, что в мороз все замерзнет и превратится в каток.
Ранее сообщалось, что на проблемной ТЭЦ в Яровом снова произошла поломка.
В Барнауле на ул. 5-ая Западная произошла коммунальная авария. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам жителей, вода течет по проезжей части.
Отмечается, что в мороз все замерзнет и превратится в каток.
Ранее сообщалось, что на проблемной ТЭЦ в Яровом снова произошла поломка.
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