В Барнауле по улице Волгоградской и Трамвайному проезду ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

С 19 июля в Барнауле будут частично перекрыты для движения транспорта улица Волгоградская и проезд Трамвайный. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене 687 метров трубопровода, в рамках подготовки теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании системы теплоснабжения города к отопительному сезону.

В связи с проведением перекладки участка внутриквартальной тепловой сети в районе ул. Советской Армии, 133 будет ограничено движение транспорта на участке от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я по улице Волгоградской, на участке от улицы Волгоградской до дома № 26 по Трамвайному проезду. Автопроезд будет недоступен с 8.00 19 июля до 22.00 19 сентября. При завершении ремонтных работ раньше срока — движение транспорта будет возобновлено.

Сейчас на данном участке идут подготовительные работы. За время ремонтов на участке в 343 метра переложат 687 метров трубопровода производства Челябинского трубопрокатного завода. Возраст труб, которые предстоит заменить, составляет 31 год, диаметр — 300 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов и согласованы с администрацией города.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.