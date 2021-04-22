В Барнауле почти на целый день перекроют площадь Сахарова

Проезд закроют с 8:00 до 16:00.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.
Что будет на Сахарова
Барнаульцев ждет выставка современной и ретротехники, оборудования МЧС, гости получат возможность приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь», поболеть за участников «пожарных» соревнований.
Также в программе мероприятий: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим и многое другое.
«Мы покажем возможности самой современной техники МЧС России, расскажем о ежедневной героической работе спасателей, о важности соблюдения правил пожарной безопасности и, конечно, о славных страницах истории службы. Начало мероприятия в 12:00», — приглашают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Кроме того, с 10:00 ретро и современная пожарная техника проедет в составе колонны по центральным улицам.
На мероприятиях действует масочный режим.