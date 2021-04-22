В Барнауле почти на целый день перекроют площадь Сахарова

24 апреля в Барнауле перекроют движение по пр. Социаистическому от ул. Молодежной до Мерзликина. Там планируется празднование 372-ой годовщины образования пожарной охраны России, сообщили в администрации города.

Проезд закроют с 8:00 до 16:00.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.

Что будет на Сахарова

Барнаульцев ждет выставка современной и ретротехники, оборудования МЧС, гости получат возможность приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь», поболеть за участников «пожарных» соревнований.

Также в программе мероприятий: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим и многое другое.

Юбилей пожарной службы. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Мы покажем возможности самой современной техники МЧС России, расскажем о ежедневной героической работе спасателей, о важности соблюдения правил пожарной безопасности и, конечно, о славных страницах истории службы. Начало мероприятия в 12:00», — приглашают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Кроме того, с 10:00 ретро и современная пожарная техника проедет в составе колонны по центральным улицам.

На мероприятиях действует масочный режим.