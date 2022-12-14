14 декабря
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Жизнь

В Барнауле подвели итоги конкурса «Фабрика бизнес-идей — 2022»

7 декабря состоялись финальные презентации. К этому дню суперфиналисты шли долго, пройдя отбор из более 900 заявок. Полуфинал оставил в проекте всего 56, а «Экспертный конвейер» выявил топ-30 самых интересных бизнес-идей. И, наконец, менторские сессии с ведущими предпринимателями Алтайского края определили 16 лидеров.

Конкурс "Фабрика бизнес-идей-2022".
Конкурс "Фабрика бизнес-идей-2022".
Фото: Всеволод Клещев.

Кстати, из этих 16-ти три проекта были созданы школьниками старших классов!

На защите у ребят было всего 3 минуты, чтобы ёмко рассказать о сути своего бизнес-проекта. Большинство идей вызвали живой отклик у членов жюри.

Так, руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков делал акцент на тех услугах Центра, которые помогли бы дорастить идею до реального бизнеса;

Президент торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков подчёркивал важность досконального знания той сферы, в которой представлен проект;

руководитель ТЦ «Большой Дом Дерева» и сети салонов оптики «Спектр оптика» Николай Петров прогнозировал благоприятные возможности роста продаж, исходя из географического фактора;

основатель центра «Альфа-консалтинг», Татьяна Дведенидова раскрывала участников с точки зрения выбора темы проекта, мониторила их дальнейшие планы,

а председатель жюри, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев углублялся в тематику почти каждого проекта и озвучивал перспективы государственной поддержки начинающих предпринимателей.

Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.
Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.
Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.

Оценивали проекты по ключевым критериям проработки бизнес-плана, целевой аудитории, метрик и MVP, отдельно отмечали подачу презентации.

Чтобы погрузить жюри в атмосферу проекта, многие конкурсанты наглядно представляли свою продукцию — от свежесваренного кофе и ягодных сиропов до дронов и фитосветильников.

Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.
Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.


Итак, кто же победил?

Категория «Школьники»:

3 место — Пётр Угаров, проект «Агро-tech. Услуги в сфере точного земледелия». Приз — 10 000 руб.
2 место — Артём Хилькевич, проект «Сити-ферма» (выращивание микрозелени). Приз — 15 000 руб.
1 место — «Система автоматизации склада «Astock», командный проект Александр Семиков, Иван Парамонов и Вадим Замятин.
Приз — 25 000 руб.

Категория «Предприниматели старше 18 лет»:

3 место — Дмитрий Лабухин «Производство фитосветильников для промышленных тепличных хозяйств DLC Nature». Приз — 20 000 руб.
2 место — Евгений Киселёв, проект «Exe — эрудированные викторины».Приз — 50 000 руб.
1 место — Алина Кербер, проект «Беспримерочный пошив одежды с применением 3D-моделирования». Приз — 100 000 руб.

Но это ещё не всё!

Победители получили сертификаты на бесплатный доступ к платформе Synergy. online на 3 месяца, а все суперфиналисты — подписку на «VK Музыка» от партнёров проекта.

Суперфиналисты подарили Центру «Мой бизнес» брендированный торт и картину с логотипом проекта «Фабрика бизнес-идей»!

Конкурс &quot;Фабрика бизнес-идей-2022&quot;.
Конкурс «Фабрика бизнес-идей-2022».
Фото: Всеволод Клещев.


Смотрите наш бизнес-сериал о том, как проходила «Фабрика бизнес-идей», на канале генерального информационного партнёра «Катунь-24»!

Справка: конкурс «Фабрика бизнес-идей» стартовал в Центре «Мой бизнес» в 2020 году, за три года проекта было подано 3000 заявок, 150 проектов прошли в полуфинал и 43 автора представили свои бизнес-идеи на суперфинале.

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