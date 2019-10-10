В Барнауле подвели итоги масштабного ремонта дорог по нацпроекту

3 октября в Барнауле на пр. Ленина провели выездное совещание по завершению дорожно-строительного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики и представители власти подвели итоги проделанной работы, а также рассказали о перспективах реализации этого проекта.

Выездное совещание по завершению дорожно-строительного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в рамках нацпроекта в краевой столице выполняли работы по ремонту, строительству и реконструкции 47,8 километра дорог местного значения (33 объекта). На эти цели выделили более 965 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году (910,3 млн рублей).

В настоящее время работы по ремонту практически завершили на 31 объекте. Общая площадь ремонта проезжих частей превысила 490 тысяч квадратных метров, а тротуаров — более 82 тысяч.

Отметим, что в этом году при реализации нацпроекта отдельное внимание уделяли вопросу синхронизации дорожных ремонтов с ремонтами инженерных сетей. Планы работ заранее направлялись руководителям организаций жилищно-коммунальной сферы для своевременной корректировки и согласования.

Выездное совещание по завершению дорожно-строительного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Какие улицы отремонтировали в Барнауле

Напомним, с 2019 года в рамках проекта на федеральные средства можно строить и реконструировать дороги. Ранее была возможность направлять деньги только на ремонт дорожного покрытия. Благодаря этому новшеству в краевой столице за два года выполнят реконструкцию улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Там построят вторую полосу движения, что значительно разгрузит участок. Также построят участок улицы Солнечная поляна от Жасминной до Энтузиастов.

Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, сообщил, что есть вероятность ввести в эксплуатацию улицу Солнечная поляна уже в 2019 году. В настоящее время работы выполнены на 90%.

Кроме строительства и реконструкции специалисты провели ремонт покрытия на 31 участке дорог. Среди них ул. Чайковского (от ул. Герцена до ул. Полевой), пр. Социалистический (от ул. Молодежной до пр. Строителей), дорога на микрорайон Затон (от КП ГАИ до ул. Лоцманской) и другие.

Также в рамках национального проекта провели мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, все они связаны с местами концентрации ДТП. Так на перекрестках пр. Ленина — ул. Гоголя и ул. Аванесова — Кауфмана установили два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, на 5 пешеходных переходах смонтированы консольные стойки с дорожными знаками над проезжей частью.

На аварийно-опасных пешеходных переходах провели работы по нанесению дорожной разметки из термопластичных материалов. Кроме того, для улучшения освещенности светильники с натриевыми лампами заменили на светодиодные.

Работы на центральном проспекте

Одной из самых трудоемких можно считать ремонтную кампанию на пр. Ленина. Работы выполнили на двух участках центрального проспекта общей площадью более 135 тысяч квадратных метров: от ул. Димитрова до пл. Баварина и от пл. Октября до ул. Северо-Западной. Общая стоимость дорожных работ на проспекте Ленина в рамках нацпроекта превысила более 190 млн.

В частности, специалисты «Барнаульского ДСУ № 4» провели фрезерование старого покрытия проезжей части, замену бортовых камней, регулирование высотного положения горловин колодцев, монтаж дождеприемных решеток, ремонт тротуаров и посадочных площадок, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части. Николай Данилин, директор подрядной организации, сообщил, что сейчас работы практически завершены. Полностью их планируют закончить до конца этой недели.

Перекресток пр-т Ленина — ул. Гоголя Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Также на проспекте Ленина в районе ул. Красный текстильщик, Матросова, Аносова для удобства автомобилистов выполнили работы по расширению проспекта. Благодаря этому удалось увеличить пропускную способность участка.

Отметим, что к ремонту перекрестка с устройством дополнительных левых поворотных полос подошли комплексно. В первую очередь, чтобы минимизировать последующее негативное влияние на переезд от динамических нагрузок, воздействующих на дорожное полотно, силами МУП «Горэлектротранс» капитально отремонтировали трамвайные переезды.

Перекресток пр. Ленина — ул. А. Матросова. Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Итоги ремонта

Вячеслав Франк, первый заместитель главы администрации города, положительно оценил результаты масштабного ремонта дорог краевой столицы. Он отметил, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» очень важный и нужный.

«Этот проект помогает в том числе уменьшить объем травматизма, снизить число аварий и создать комфортную городскую среду для жителей Барнаула», — заявил первый заместитель главы администрации города.

Он также поблагодарил дорожные службы за весь объем выполненных работ. Кроме того, Вячеслав Франк извинился перед горожанами за те, неудобства, с которыми они могли столкнуться, когда в краевой столице проводили масштабный ремонт дорог.

Выездное совещание по завершению дорожно-строительного сезона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Что сделают в будущем

На предстоящий 2020 год уже составили предварительный перечень из 19 объектов общей протяженностью 21,72 км, в числе которых переходящие — строительство ул. Солнечная поляна и реконструкция ул. Попова. Финансирование следующего года ориентировочно составит 743,6 млн рублей.

Напомним, старт проекту «Безопасные и качественные дороги» дали в 2017 году. По всей стране участниками стали более 30 городских агломераций, краевая столица участвует в проекте в составе Барнаульской агломерации.

Суть масштабного проекта в том, чтобы за два года работы привести в нормативное состояние не менее половины дорожной сети, а к концу его реализации — до 85%, а также в два раза уменьшить число мест концентрации ДТП.

Карта ремонта дорог