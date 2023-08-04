4 августа
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Жизнь

В Барнауле показали один из заключительных этапов реконструкции моста по пр. Ленина

На мосту по пр. Ленина смонтировали вторую из шести балок пролета между опорами - после них уже начнут формировать проезжую часть.

Реконструкция моста.
Реконструкция моста.
t.me/most_barnaul

Работы провели в ночь на 3 августа, передает Telergam-канал "Мост".

Смонтировать все шесть балок планируют к концу месяца. Затем специалисты приступят к укладке плиты для будущей проезжей части.

Как отметил подрядчик, монтаж пролета, которым сейчас занимаются, - очень ответственный этап. В нем задействованы сварщики, сотрудники стройлаборатории, подрядчики, которые дают технику.

Ранее стало известно, что мост готов уже на 75%. Строительство не выбивается из графика - окончание работ запланировано на 30 ноября.

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