Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 25°C
Коронавирус
Жизнь

В Барнауле показали плакаты ко Дню города — 2020. Они почти как прошлогодние, но уже менее фиолетово

Мэрия Барнаула в своем Telegram-канале показала, как в 2020 году будут выглядеть праздничные плакаты ко Дню города.

Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
t.me/barnaul_org.

Напомним, 19 сентября 2020 года Барнаул отметит свой юбилей — 290 лет со дня основания. В этот день над городом опять пролетят «Стрижи».

«Концепцией предусмотрена тема юбилеев и в различных отраслях жизни города: архитектурной, промышленной, транспортной, культурной, учебной, социальной и т.д., в том числе исторические особенности значимых организаций», — пояснили суть макетов.

На плакатах разместили даты, которые мало известны широкому кругу. К примеру: «75 лет со дня освоения электрических талей Барнаульским станкостроительным заводом».

Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула - 2020.
Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020.
t. me/barnaul_org.

В Барнауле каждый год плакаты придерживаются какой-либо концепции: в этом — юбилей, а в 2019-м — Год театра в России.

На баннерах, которые для многих показались излишне фиолетовыми, представили фотографии барнаульских театров и яркие моменты спектаклей.

«Все здания на этих плакатах — это либо эскизы проектов, либо очень старые фотографии. Подмена реальности», — отметил один из барнаулцьев, ознакомившись с макетами.

Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org
Праздничные плакаты ко Дню города - 2019.
Праздничные плакаты ко Дню города — 2019.
barnaul.org

В 2018 году опирались на иную концепцию — в основу положили «многогранность Барнаула и его жителей».

На эскизах разместили подписи: «Зеленый город», «Город строителей», «Город музеев», «Город развития» и не только.

Примечательно, что в 2018 году из программы Дня города исключили все традиционные дневные события и массовые гуляния — чтобы не отвлекать горожан от избирательного процесса. В этот день, 9 сентября, прошли выборы губернатора.

Кто бы знал тогда, что и через два года, в 2020 году, праздник ожидает такая же участь. Правда, уже не выборы будут виной, а пандемия коронавируса.

Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
Власти показали, какими плакатами украсят Барнаул к празднику.
barnaul.org
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость