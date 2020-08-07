Мэрия Барнаула в своем Telegram-канале показала, как в 2020 году будут выглядеть праздничные плакаты ко Дню города.

Напомним, 19 сентября 2020 года Барнаул отметит свой юбилей — 290 лет со дня основания. В этот день над городом опять пролетят «Стрижи».

«Концепцией предусмотрена тема юбилеев и в различных отраслях жизни города: архитектурной, промышленной, транспортной, культурной, учебной, социальной и т.д., в том числе исторические особенности значимых организаций», — пояснили суть макетов.

На плакатах разместили даты, которые мало известны широкому кругу. К примеру: «75 лет со дня освоения электрических талей Барнаульским станкостроительным заводом».

Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org. Макеты праздничных плакатов ко Дню Барнаула — 2020. t. me/barnaul_org.

В Барнауле каждый год плакаты придерживаются какой-либо концепции: в этом — юбилей, а в 2019-м — Год театра в России.

На баннерах, которые для многих показались излишне фиолетовыми, представили фотографии барнаульских театров и яркие моменты спектаклей.

«Все здания на этих плакатах — это либо эскизы проектов, либо очень старые фотографии. Подмена реальности», — отметил один из барнаулцьев, ознакомившись с макетами.

Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org Праздничные плакаты ко Дню города — 2019. barnaul.org

В 2018 году опирались на иную концепцию — в основу положили «многогранность Барнаула и его жителей».

На эскизах разместили подписи: «Зеленый город», «Город строителей», «Город музеев», «Город развития» и не только.

Примечательно, что в 2018 году из программы Дня города исключили все традиционные дневные события и массовые гуляния — чтобы не отвлекать горожан от избирательного процесса. В этот день, 9 сентября, прошли выборы губернатора.

Кто бы знал тогда, что и через два года, в 2020 году, праздник ожидает такая же участь. Правда, уже не выборы будут виной, а пандемия коронавируса.