В Барнауле полиция ловит не самоизолировавшихся пенсионеров

Слесарь ТСЖ «Красноармейский, 53» ремонтировал задвижку в подвале многоэтажки и пошел к себе домой (в соседнее с ТСЖ здание) на обед. И был остановлен сотрудниками полиции, которые потребовали от него оставаться дома.
Пришлось мне выдавать справку, что он работающий пенсионер в ТСЖ, где он обязан ликвидировать аварийные ситуации, — объяснил Емешин на своей страничке в соцсети Facebook.
Согласно указу губернатора края Виктора Томенко, люди старше 65 лет действительно должны находиться дома — на самоизоляции. Однако вице-губернатор Виталий Слесарь, объясняя, как будет применяться указ, сказал, что задачи наказывать эту категорию граждан не стоит.
«Никто не собирается загонять какими-то административными или силовыми методами людей в подъезды. Но еще раз подчеркиваю, это ваш собственный риск», — сказал Снесарь.
Емешин же, рассказывая о пойманном полицией слесаре, напомнил, что правительство Москвы материально стимулирует людей старше 65 лет оставаться дома.
В самом деле, правительство Москвы заявило, что компенсирует им расходы, связанные с самоизоляцией: 2 тыс. рублей сразу и еще столько же после окончания срока карантина, информирует The Bell.
При этом, как объяснил председатель ТСЖ, в Москве нарушителей режима самоизоляции быстро выявляют и лишают денег, о чем ему поведал друг из столицы.
«Стоило моему другу выйти из дома, как он тут же получил СМС-ку, что его лишат этой доплаты», — рассказал Константин Емешин.