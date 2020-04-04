В Барнауле полиция ловит не самоизолировавшихся пенсионеров

От пожилого слесаря, занимавшегося ремонтом инженерных систем в многоэтажке, полиция потребовала сидеть дома, сообщил председатель ТСЖ Константин Емешин. Тем временем краевые власти заверяют, что никто не собирается загонять людей в подъезды административными или силовыми методами. При этом напоминают о том, что они рискуют здоровьем.

Слесарь ТСЖ «Красноармейский, 53» ремонтировал задвижку в подвале многоэтажки и пошел к себе домой (в соседнее с ТСЖ здание) на обед. И был остановлен сотрудниками полиции, которые потребовали от него оставаться дома.

Пришлось мне выдавать справку, что он работающий пенсионер в ТСЖ, где он обязан ликвидировать аварийные ситуации, — объяснил Емешин на своей страничке в соцсети Facebook.

Согласно указу губернатора края Виктора Томенко, люди старше 65 лет действительно должны находиться дома — на самоизоляции. Однако вице-губернатор Виталий Слесарь, объясняя, как будет применяться указ, сказал, что задачи наказывать эту категорию граждан не стоит.

«Никто не собирается загонять какими-то административными или силовыми методами людей в подъезды. Но еще раз подчеркиваю, это ваш собственный риск», — сказал Снесарь.

Участник «честной Масленицы» Константин Емешин напомнил всем присутствующим , что сегодня Прощеное воскресенье. Анна Качурина

Емешин же, рассказывая о пойманном полицией слесаре, напомнил, что правительство Москвы материально стимулирует людей старше 65 лет оставаться дома.

В самом деле, правительство Москвы заявило, что компенсирует им расходы, связанные с самоизоляцией: 2 тыс. рублей сразу и еще столько же после окончания срока карантина, информирует The Bell.

При этом, как объяснил председатель ТСЖ, в Москве нарушителей режима самоизоляции быстро выявляют и лишают денег, о чем ему поведал друг из столицы.