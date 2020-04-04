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В Барнауле полиция ловит не самоизолировавшихся пенсионеров

От пожилого слесаря, занимавшегося ремонтом инженерных систем в многоэтажке, полиция потребовала сидеть дома, сообщил председатель ТСЖ Константин Емешин. Тем временем краевые власти заверяют, что никто не собирается загонять людей в подъезды административными или силовыми методами. При этом напоминают о том, что они рискуют здоровьем.

Памятник слесарю в Омске.
Памятник слесарю в Омске.
wikimedia.org

Слесарь ТСЖ «Красноармейский, 53» ремонтировал задвижку в подвале многоэтажки и пошел к себе домой (в соседнее с ТСЖ здание) на обед. И был остановлен сотрудниками полиции, которые потребовали от него оставаться дома.

Пришлось мне выдавать справку, что он работающий пенсионер в ТСЖ, где он обязан ликвидировать аварийные ситуации, — объяснил Емешин на своей страничке в соцсети Facebook.

Согласно указу губернатора края Виктора Томенко, люди старше 65 лет действительно должны находиться дома — на самоизоляции. Однако вице-губернатор Виталий Слесарь, объясняя, как будет применяться указ, сказал, что задачи наказывать эту категорию граждан не стоит.

«Никто не собирается загонять какими-то административными или силовыми методами людей в подъезды. Но еще раз подчеркиваю, это ваш собственный риск», — сказал Снесарь.

Участник «честной Масленицы» Константин Емешин напомнил всем присутствующим, что сегодня Прощеное воскресенье.
Участник «честной Масленицы» Константин Емешин напомнил всем присутствующим, что сегодня Прощеное воскресенье.
Анна Качурина

Емешин же, рассказывая о пойманном полицией слесаре, напомнил, что правительство Москвы материально стимулирует людей старше 65 лет оставаться дома.

В самом деле, правительство Москвы заявило, что компенсирует им расходы, связанные с самоизоляцией: 2 тыс. рублей сразу и еще столько же после окончания срока карантина, информирует The Bell.

При этом, как объяснил председатель ТСЖ, в Москве нарушителей режима самоизоляции быстро выявляют и лишают денег, о чем ему поведал друг из столицы.

«Стоило моему другу выйти из дома, как он тут же получил СМС-ку, что его лишат этой доплаты», — рассказал Константин Емешин.

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