В Барнауле поставили памятник Курочке Рябе

Скульптурную композицию отлили Каслинском заводе архитектурно художественного литья в Челябинской области.
«В преддверии чудесного праздника Светлой Пасхи мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Коллектив Барнаульского зоопарка провел для вас дистанционное открытие» — написали представители зоопарка.
На фундамент памятника также положили золотое яйцо. «Потрогаете его — и счастье обязательно будет с вами», — поделился лайфхаком Писарев.
Сам монумент имеет табличку с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».