Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле поставили памятник Курочке Рябе

В барнаульском зоопарке установили необычную скульптуру — она посвящена знаменитому сказочному персонажу Курочке Рябе. Об этом в Instagram рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Памятник "Курочка Ряба" в парке "Лесная сказка"
Памятник "Курочка Ряба" в парке "Лесная сказка"
instagram.com/zoo22.ru/

Скульптурную композицию отлили Каслинском заводе архитектурно художественного литья в Челябинской области.

«В преддверии чудесного праздника Светлой Пасхи мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Коллектив Барнаульского зоопарка провел для вас дистанционное открытие» — написали представители зоопарка.

На фундамент памятника также положили золотое яйцо. «Потрогаете его — и счастье обязательно будет с вами», — поделился лайфхаком Писарев.

Сам монумент имеет табличку с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость