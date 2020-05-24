В Барнауле построят новый корпус Центра охраны материнства и детства

Проект строительства нового корпуса Центра охраны материнства и детства прошел госэкспертизу, сообщили в минздраве Алтайского края. В нем разместят отделения детской хирургии и онкологии с современными операционными

Со строительством нового объекта появится возможность расширить уже существующие отделения. Также появится новая и необходимая краю детская нейрохирургия. Кроме того, сюда будут поступать дети с сочетанной травмой, в том числе с нейротравмой, с различными урологическими патологиями.

Стационар общей площадью 19 тысяч кв.м. рассчитан на 165 коек. В здании будет также травмпункт и современная лаборатория.

На строительство потребуется 1,5 млрд рублей федеральной поддержки. Предусмотрено также краевое софинансирование.

Срок строительства — два года.

В 2020 году уже рассчитывают приступить к строительству.