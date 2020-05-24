Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле построят новый корпус Центра охраны материнства и детства

Проект строительства нового корпуса Центра охраны материнства и детства прошел госэкспертизу, сообщили в минздраве Алтайского края. В нем разместят отделения детской хирургии и онкологии с современными операционными

Новый корпус Центра охраны материнства и детства в Барнауле.
Новый корпус Центра охраны материнства и детства в Барнауле.
http://zdravalt.ru/

Со строительством нового объекта появится возможность расширить уже существующие отделения. Также появится новая и необходимая краю детская нейрохирургия. Кроме того, сюда будут поступать дети с сочетанной травмой, в том числе с нейротравмой, с различными урологическими патологиями.

Стационар общей площадью 19 тысяч кв.м. рассчитан на 165 коек. В здании будет также травмпункт и современная лаборатория.

На строительство потребуется 1,5 млрд рублей федеральной поддержки. Предусмотрено также краевое софинансирование.

Срок строительства — два года.

В 2020 году уже рассчитывают приступить к строительству.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость