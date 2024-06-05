В Барнауле поведение водителя довело пожилую женщину до слез

Пожилая женщина переходила дорогу на ул. Юрина в районе Докучаево. В это время на остановке, следующей до Солнечной Поляны, стоял автобус 60-го маршрута — новый и большой.

Увидев автобус, женщина поспешила к нему. Рядом с ней шла еще одна пассажирка. Пожилая женщина успела добежать до автобуса, когда в первой двери еще шла посадка.

Однако водитель закрыл дверь прямо перед ней. Охнув, она побежала к средней двери. Но и там водитель не дал ей войти и спокойно поехал дальше.

По словам жительницы Барнаула, водитель видел пожилую женщину и вторую пассажирку, а также то, что они пытаются сесть в автобус. Тем не менее он намеренно закрыл двери перед ними. Этот инцидент довел пожилую женщину до слез.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на проблему с деревьями.

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