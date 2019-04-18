В Барнауле выросли цены на билеты в речном транспорте

Билеты в речном транспорте с 17 апреля выросли на 15%, сообщили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Последний раз их повышали в 2017 году.

Цены выросли как на пригородные так и городские маршруты. Стоимость указана за одну поездку.

Барнаул — Кокуйское: взрослый билет -158 рублей , детский — 79 рублей

детский — 79 рублей Барнаул — Бобровка: взрослый билет — 56 рублей , детский — 28 рублей

детский — 28 рублей Барнаул — Рассказиха: взрослый билет — 82 рубля , детский — 41 рубль

детский — 41 рубль Барнаул — Затон: взрослый билет — 30 рублей , детский — 15 рублей

детский — 15 рублей Барнаул — Зеленый клин: взрослый билет — 44 рубля , детский — 22 рубля

В управлении также добавили, что потери доходов ООО «Барнаульский речной порт» от регулирования тарифов возместят из краевого и городского бюджетов. Субсидии из краевой казны составят более 8 млн рублей.