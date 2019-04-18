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Жизнь

В Барнауле выросли цены на билеты в речном транспорте

Билеты в речном транспорте с 17 апреля выросли на 15%, сообщили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Последний раз их повышали в 2017 году.

Теплоход в Затоне.
Теплоход в Затоне.
barnaul.org

Цены выросли как на пригородные так и городские маршруты. Стоимость указана за одну поездку.

  • Барнаул — Кокуйское: взрослый билет -158 рублей, детский — 79 рублей
  • Барнаул — Бобровка: взрослый билет — 56 рублей, детский — 28 рублей
  • Барнаул — Рассказиха: взрослый билет — 82 рубля, детский — 41 рубль
  • Барнаул — Затон: взрослый билет — 30 рублей, детский — 15 рублей
  • Барнаул — Зеленый клин: взрослый билет — 44 рубля, детский — 22 рубля

В управлении также добавили, что потери доходов ООО «Барнаульский речной порт» от регулирования тарифов возместят из краевого и городского бюджетов. Субсидии из краевой казны составят более 8 млн рублей.

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