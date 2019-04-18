В Барнауле выросли цены на билеты в речном транспорте

Цены выросли как на пригородные так и городские маршруты. Стоимость указана за одну поездку.
- Барнаул — Кокуйское: взрослый билет -158 рублей, детский — 79 рублей
- Барнаул — Бобровка: взрослый билет — 56 рублей, детский — 28 рублей
- Барнаул — Рассказиха: взрослый билет — 82 рубля, детский — 41 рубль
- Барнаул — Затон: взрослый билет — 30 рублей, детский — 15 рублей
- Барнаул — Зеленый клин: взрослый билет — 44 рубля, детский — 22 рубля
В управлении также добавили, что потери доходов ООО «Барнаульский речной порт» от регулирования тарифов возместят из краевого и городского бюджетов. Субсидии из краевой казны составят более 8 млн рублей.