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Жизнь

В Барнауле повысят стоимость проезда по четырем маршрутам

Два пассажироперевозчика уведомили администрацию Барнаула, что собираются поднять цены на проезд. Речь идет о маршрутках № 18, № 27 и № 58 и № 144.

Маршрутки №27 в Барнауле.
Маршрутки №27 в Барнауле.
barnaul.org

С письмами-уведомлениями в мэрию обратились компании «Командирское» и «Автомиг» — они перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам на автобусах малой вместимости.

Поднять цены планируется с 7 июня на три рубля — до 28 рублей, говорится в сообщении администрации.

Это предприниматели обосновывают «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышение цен на расходные материалы.»

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

На маршрутах № 18, № 27 и № 58 транспорт обновили полностью, купив 62 новых автобуса, на маршруте № 144 — частично.

«На сегодняшний день, отработав месяц, посчитав рентабельность, было принято решение поднять стоимость проезда, который не повышали три года. Федеральный закон позволяет нам это сделать», — отметил представитель товарищества «Командирское» и «Автомиг» Олег Бесчастный.

Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. Стоимость проезда в них составляет 25 рублей.

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