В Барнауле появилось освещение на Новом мосту

В комментариях подписчики написали, что очень долго ждали этого дня.
Также отметили, что ездить стало легче и безопаснее.
Ранее уральский жалобщик Захиджон помешал обезопасить Новый мост через Обь в Барнауле.
На въезде в город через Новый мост появилось освещение, сообщает Barnaul 22.
В комментариях подписчики написали, что очень долго ждали этого дня.
Также отметили, что ездить стало легче и безопаснее.
Ранее уральский жалобщик Захиджон помешал обезопасить Новый мост через Обь в Барнауле.
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