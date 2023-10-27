В Барнауле появилось освещение на Новом мосту

На въезде в город через Новый мост появилось освещение, сообщает Barnaul 22 .

В комментариях подписчики написали, что очень долго ждали этого дня.

Также отметили, что ездить стало легче и безопаснее.

Ранее уральский жалобщик Захиджон помешал обезопасить Новый мост через Обь в Барнауле.