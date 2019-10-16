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Жизнь

В Барнауле появился бесплатный пункт стерилизации животных

Барнаульский приют «Ласка» выиграл президентский грант на создание пункта бесплатной стерилизации «Только желанные щенки!».Он заработает в феврале 2020 года.

Во дворе приюта "Ласка".
Во дворе приюта "Ласка".
Артем Гуднев.

Авторы проекта считают, что создание такого приюта поможет снизить популяцию невостребованных и бездомных животных в Барнауле. Первое время процедура будет бесплатной, а в дальнейшем — льготной.

Представители приюта «Ласка» планируют сделать ремонт и оборудовать ветеринарный пункт со стационаром для передержки после операций животных в новом помещении приюта, купить необходимые ветеринарные препараты и организовать стерилизацию не менее чем 1 тыс. животных. Также запланирована агитационная кампания в СМИ и интернете о необходимости стерилизации питомцев.

На все это потребуется около 4 млн рублей: 2,9 млн из Фонда гранта, а остальную часть рассчитывают получить от спонсоров и партнеров

«Любой сможет подать заявку на стерилизацию через веб-форму или диспетчерский телефон. Мы также сможем сами свозить на стерилизацию животных, хозяева которых не могут это сделать самостоятельно в силу возраста или физического здоровья. Мы сможем помочь отловить животное для стерилизации. Это актуально для предприятий, содержащих на своей территории собак, которые не даются в руки, либо для „подвальных“ диких кошек. Мы уверены, что именно так, воздействуя не на следствия, а на причину появления бездомных животных, нам удастся существенно сократить их количество и снять социальную напряженность на этом фоне» — говорят в «Ласке».

Проект начнут реализовывать с ноября 2019 года, пункт стерилизации заработает в феврале 2020 года.

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