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В центре Барнаула появится еще один фонтан

Ваза из искусственного камня, установленная в сквере у Нулевого километра, станет фонтаном. Работы планируют завершить ко Дню города, сообщили в мэрии.

Создание фонтана у Нулевого километра
Создание фонтана у Нулевого километра
barnaul.org

Для создания фонтана необходимо установить нижнюю чашу, подвести воду и электричество. Чашу планируют облицовать мозаичной плиткой.

Решение о создании фонтана приняли администрации Барнаула и Октябрьского района. Инициативу поддержали предприниматели.

В 2017 году зеленый уголок у Нулевого километра реконструировали: обновили покрытие пешеходной дорожки, обустроили цветочную клумбу, установили вазу из искусственного камня высотой около двух метров и фонари с надписями «Я тебя люблю» на разных языках мира.

Ваза из искусственного камня в Барнауле.
Ваза из искусственного камня в Барнауле.
barnaul.org
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