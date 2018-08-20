В центре Барнаула появится еще один фонтан

Для создания фонтана необходимо установить нижнюю чашу, подвести воду и электричество. Чашу планируют облицовать мозаичной плиткой.
Решение о создании фонтана приняли администрации Барнаула и Октябрьского района. Инициативу поддержали предприниматели.
В 2017 году зеленый уголок у Нулевого километра реконструировали: обновили покрытие пешеходной дорожки, обустроили цветочную клумбу, установили вазу из искусственного камня высотой около двух метров и фонари с надписями «Я тебя люблю» на разных языках мира.
Ваза из искусственного камня в Барнауле.
barnaul.org