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В Барнауле появится новый арт-объект и контейнеры для раздельного сбора мусора

В краевой столице началось обустройство экозоны на Социалистическом проспекте. Также к установке готовы контейнеры для раздельного сбора мусора. Мероприятия проходят в рамках проекта, созданного Виталием Аверьяновым — сотрудником Сибирской генерирующей компании.

Макет экозоны
Макет экозоны
СГК

Проекты в сфере экологии Виталий активно реализует последние несколько лет. Началось все с идеи мобильной установки по сбору мусора на реке Барнаулка. В этом году Виталий Аверьянов создал открытую экошколу «Чистые берега». На этот проект он получил грант от Россмолодежи в размере 1,6 миллиона рублей. Установка контейнеров для раздельного сбора мусора и обустройство экозоны на берегу реки Барнаулка — один из этапов реализации проекта. Всего этим летом в разных районах города появится 14 контейнеров для сортировки отходов. Также 200 квадратных метров около арт-объекта будет озеленено ивами, яблонями, девичим виноградом и газоном из клевера.

Виталий Аверьянов,
сотрудник Сибирской генерирующей компании:

Мой новый проект нацелен на защиту окружающей среды путем прививания культуры раздельного сбора мусора и осознания глобальной проблемы загрязнения водоемов Барнаула. Я считаю, что загрязнение берегов реки Барнаулка носит катастрофический характер. Если на данном этапе не задуматься над очисткой берегов, то это приведет к тому, что все мы будем жить в мусоре. Данную проблему невозможно решить одними субботниками и разовыми акциями. Ее надо решать путем повышения культуры наших горожан.

Кроме того, после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, будут организованы мастер-классы для жителей города от экологов и эковолонтеров, открытые показы образовательных роликов на территории парка «Центральный», субботники и другие массовые мероприятия.

Помощь в реализации проекта «Чистые берега» оказывает Сибирская генерирующая компания, отдел по развитию туризма администрации Барнаула и организация «Мусора.Больше.Нет».

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